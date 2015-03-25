В столице пройдет конференция "Передовой опыт в герниологии"

Фото: M24.ru

26 марта в Москве открывается международная конференция "Передовой опыт в Герниологии. Версия 2.0 – От простого к сложному" с участием российских и зарубежных хирургов, специалистов в лечение грыж у взрослых и детей. Конференция организована Международной школой практической хирургии при поддержке Медицинской школы ЕМС и Европейского медицинского центра.

Основной акцент в программе конференции будет сделан на лапароскопическую герниопластику. В России городские хирургические стационары оборудованы самым современным лапароскопическим оборудованием, однако частота внедрения в практическую хирургию лапароскопических методов герниопластики мала.

Конференция призвана переломить эту ситуацию и способствовать популяризации именно лапароскопической методики герниопластики.

В конференции примут участие специалисты из Москвы, Ставрополя, других регионов России и Киева. Планируется проведение обучающей операции, которую в режиме онлайн-трансляции смогут увидеть хирурги различных городов России. Кроме того, на базе ГКБ №13 будет проведен семинар для хирургов, выполняющих высокотехнологичные операции.