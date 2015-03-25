Форма поиска по сайту

25 марта 2015, 20:31

Общество

В столице пройдет конференция "Передовой опыт в герниологии"

Фото: M24.ru

26 марта в Москве открывается международная конференция "Передовой опыт в Герниологии. Версия 2.0 – От простого к сложному" с участием российских и зарубежных хирургов, специалистов в лечение грыж у взрослых и детей. Конференция организована Международной школой практической хирургии при поддержке Медицинской школы ЕМС и Европейского медицинского центра.

Основной акцент в программе конференции будет сделан на лапароскопическую герниопластику. В России городские хирургические стационары оборудованы самым современным лапароскопическим оборудованием, однако частота внедрения в практическую хирургию лапароскопических методов герниопластики мала.

Конференция призвана переломить эту ситуацию и способствовать популяризации именно лапароскопической методики герниопластики.

В конференции примут участие специалисты из Москвы, Ставрополя, других регионов России и Киева. Планируется проведение обучающей операции, которую в режиме онлайн-трансляции смогут увидеть хирурги различных городов России. Кроме того, на базе ГКБ №13 будет проведен семинар для хирургов, выполняющих высокотехнологичные операции.

Герниологией называют область медицины, занимающейся изучением и лечением грыж передней брюшной стенки. Самым часто встречаемым заболеванием среди взрослых и детей является грыжа живота. Согласно статистике, более 500 миллионов людей во всем мире страдают от грыж. Грыжа живота может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего она появляется у детей дошкольного возраста и у взрослых старше 50 лет.

Главным методом лечения грыж является проведение операции. Герниопластика – это хирургическое вмешательство, направленное на устранение грыжи, путем ее ушивания и укрепления слабых областей брюшной стенки.

