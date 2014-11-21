Сегодня в СМИ: патенты для мигрантов и новые правила ношения оружия

Фото: M24.ru

Патенты для иностранцев в Москве подорожают втрое

Стоимость патента для мигранта, работающего в столице, поднимется с 1200 до 4 тысяч рублей, сообщил "Российской газете" глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

По мнению чиновника, это приблизит налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян и выровняет их конкурентоспособность на рынке труда.

Правительство уточнило требования к ношению оружия

Российское правительство уточнило свои требования к ношению охотничьего оружия и "короткостволов" для самообороны, пишет "Российская газета".

Так, по-прежнему нельзя брать с собой "на прогулку" охотничьи ружья и карабины, а на массовые мероприятия запрещено проносить "травматы". При этом последние разрешено носить с собой в кобуре.

В Зеленограде застроят промзону на территории центра информатики и электроники

ГЗК одобрила план планировки промзоны Центра информатики и электроники и двух незастроенных микрорайонов в Зеленограде, пишут "Ведомости".

На территории так и не построенного ЦИЭ планируется возвести офисы и здания культурно-просветительского назначения. В микрорайонах же построят жилье, социальные объекты и административные здания.

Apple может повысить цены на свои гаджеты в России

Компания Apple планирует поднять цены на электронику в России с 1 декабря, сообщает газета "Ведомости".

Среди причин – повышение курса доллара. Интересно, что цена на iPhone 6 в России – самая низкая в Европе: разница между стоимостью смартфона в России и, например, в Швейцарии составляет 90 евро, или почти 5,3 тысячи рублей.

Страховщики подняли стоимость каско

Страховые компании увеличили на 5-50% стоимость каско, пишет --[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]]РБК.

Сами фирмы причинами повышения тарифов называют инфляцию, ослабление рубля и увеличение судебных выплат.

Врачей пенсионного возраста не коснется сокращение

Заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил, что грядущее сокращение врачей не коснется специалистов пенсионного возраста, пишет "Вечерняя Москва".

По мнению чиновника, у них у них "есть уникальные знания и опыт". Также Печатников отметил, что всего в городе 15 тысяч врачей пенсионного возраста, 7 тысяч из которых работают в профицитных специальностях.