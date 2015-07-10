В Таиланде москвичку могут отключить от системы жизнеобеспечения

В Таиланде москвичку могут отключить от поддерживающих жизнь аппаратов

В Таиланде москвичку Марину Смирнову, которая серьезно пострадала в аварии, могут отключить от поддерживающих жизнь аппаратов.

Родственники девушки настаивают на том, чтобы медики не отключали ее от системы жизнеобеспечения, передает телеканал "Москва 24".

Врачи предложили прекратить борьбу за жизнь девушки. Они ссылаются на данные компьютерной томографии, которая якобы зафиксировала отек и смерть мозга.

"Изначально мы обращались в МЧС России с целью перевезти Марину в Москву, чтобы продолжить лечение, потому что в Таиланде врачи говорят о смерти мозга. Также обращались в МИД, там ответили, что в курсе данной ситуации. В госпитале сказали, что состояние Марины ухудшилось, и врачи не знают, доживет ли она до завтра", – рассказала подруга пострадавшей Дарья Лазутина.

Родственники забрали результаты исследований в Москву и показали столичным специалистам. По мнению врачей, категорические заявления делать рано, требуются дополнительные исследования.

Ранее m24.ru сообщало, что двое москвичей попали в серьезную аварию в Таиланде. Молодая пара угодила в ДТП при катании на скутерах. И мужчина, и женщина получили тяжелые черепно-мозговые травмы.

3 июля туристы поехали кататься на скутере и в районе пляжа попали в страшную аварию. Они увидели правительственный кортеж, резко затормозили, но врезались в полицейскую машину.

Перевезти пострадавших в Россию пока невозможно. Во-первых, из-за тяжести состояния, во-вторых, не решен финансовый вопрос. Даже с выплатой страховки могут возникнуть проблемы.