Пропавшего в Москве мальчика нашли живым и невредимым

Фото: ТАСС

Пропавшего в Москве мальчика нашли целым и невредимым, сообщает Агентство "Москва"

Его начали искать родственники, милиция и все неравнодушные. Ближе к полуночи мальчик был найден живым и невредимым, но вдалеке от дома. Известно, что мальчик тяжело болен, у него аутизм.

Напомним, девятилетний Никита Назаров ушел из дома и не вернулся днем 25 ноября. Пропавший Никита никогда не выходил один из дома и плохо ориентируется в городе. Кроме того, у мальчика серьезные проблемы со здоровьем.

На поиски мальчика были брошены все силы полиции южного округа Москвы, участие принимали также спасатели и волонтеры.