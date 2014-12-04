В Москве пройдет съезд волонтеров

Фото: mosvolonter.ru

В субботу, 6 декабря, в конгресс-центре Технополис "Москва" пройдет IV Съезд волонтеров города Москвы, в рамках которого вручат премии "Волонтер года".

Съезд организован департаментом культуры совместно с ресурсным центром "Мосволонтер" и Агентством общественных проектов.

На мероприятии ожидается более 3,5 тысяч участников из молодежных организаций, благотворительных фондов, центров по подготовке волонтеров и добровольческих движений Москвы.

Участники мероприятия смогут посетить мастер-классы и ворк-шопы, а также круглые столы и панельные дискуссии с привлечением международных экспертов.

Работа съезда будет организована на четырех платформах - "Деловая программа", премия "Волонтер года", "Активности" и выставочная площадка "Экспозиция".

В рамках деловой программы выступят заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, директор ресурсного центра "Мосволонтер" Саркис Мерванян, президент Ассоциации добровольческих усилий Кайли Бэйтс, директор Национального тайванского волонтерского центра Жюли Шен и многие другие.

На торжественной церемонии вручения премии "Волонтер года 2014" будут награждены победители в номинациях:

Социальное волонтерство;

Спортивное волонтерство;

Экологическое волонтерство;



Событийное волонтерство;



Обеспечение общественной безопасности;



Донорство;



Волонтеры "Серебряного возраста".



Кроме того, состоится показ от дизайнера Тони Шаповаловой, которая в своей коллекции презентует новое виденье образа московских волонтеров, а также выступление известных российских артистов.