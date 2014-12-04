Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

04 декабря 2014, 18:38

В Москве пройдет съезд волонтеров

волонтеры съезды

Фото: mosvolonter.ru

В субботу, 6 декабря, в конгресс-центре Технополис "Москва" пройдет IV Съезд волонтеров города Москвы, в рамках которого вручат премии "Волонтер года".

Съезд организован департаментом культуры совместно с ресурсным центром "Мосволонтер" и Агентством общественных проектов.

На мероприятии ожидается более 3,5 тысяч участников из молодежных организаций, благотворительных фондов, центров по подготовке волонтеров и добровольческих движений Москвы.

Участники мероприятия смогут посетить мастер-классы и ворк-шопы, а также круглые столы и панельные дискуссии с привлечением международных экспертов.

Работа съезда будет организована на четырех платформах - "Деловая программа", премия "Волонтер года", "Активности" и выставочная площадка "Экспозиция".

В рамках деловой программы выступят заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, директор ресурсного центра "Мосволонтер" Саркис Мерванян, президент Ассоциации добровольческих усилий Кайли Бэйтс, директор Национального тайванского волонтерского центра Жюли Шен и многие другие.

На торжественной церемонии вручения премии "Волонтер года 2014" будут награждены победители в номинациях:

  • Социальное волонтерство;
  • Спортивное волонтерство;
  • Экологическое волонтерство;

  • Событийное волонтерство;

  • Обеспечение общественной безопасности;

  • Донорство;

  • Волонтеры "Серебряного возраста".


Кроме того, состоится показ от дизайнера Тони Шаповаловой, которая в своей коллекции презентует новое виденье образа московских волонтеров, а также выступление известных российских артистов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать