Московские волонтеры получат гранты на конкурсной основе – Собянин

"Интервью": Сергей Собянин о народных парках и пешеходных зонах Москвы

Власти Москвы регулярно поддерживают различные волонтерские движения, предоставляя им гранты. Однако в этом году пересмотрен механизм подобной поддержки.

Как рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" столичный градоначальник Сергей Собянин, предоставлять гранты будут на конкурсной основе.

"Мы собрали порядка 70 экспертов, которые занимаются волонтерскими движениями, хорошо знают их проблемы, беды и задачи. С помощью экспертов создали специальную комиссию по отбору волонтерских движений для получения грантов. Уже подано более 500 заявок на участие в конкурсе", - отметил Сергей Семенович.

Также мэр подчеркнул, что гранты будут распределены открытым способом, добавив, что в будущем количество волонтеров в Москве увеличится.