Московское "Динамо" обыграло "Ярославич" в матче ЧР по волейболу

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Московское "Динамо" одержало победу над аутсайдером чемпионата России по волейболу среди мужских команд ярославским "Ярославичем". Матч четвертого тура, состоявшийся в субботу во Дворце спорта "Динамо" в Москве, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки, сообщает Р-спорт.

Динамовцы захватили лидерство с самого начала встречи. Но в начале второго сета "Ярославич" повел в счете и ушел на технический перерыв лидером - 8:6. Однако всего за несколько минут динамовцы восстановили равновесие и выбились в лидеры.

Третий сет также прошел с преимуществом хозяев площадки, которые, тем не менее, на какое-то время позволили сопернику сократить разрыв в счете с шести до трех очков.

После этого матча у "Динамо" стало 9 очков, у "Ярославича" по-прежнему ни одного очка в активе. В следующем туре суперлиги, который пройдет 7 декабря, "Динамо" встретится в Перми с местным "Прикамьем", а "Ярославич" отравится в Харьков на встречу с "Локомотивом".