Сборная России по волейболу победила иранцев на Кубке Чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские волейболисты обыграли сборную Ирана на Большом чемпионском кубке со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).

Самым результативным игроком в составе победителей стал диагональный Максим Михайлов, набравший 19 очков. 12 результативных баллов на счету Дмитрия Мусэрского.

Эта победа стала для сборной России второй на турнире, который проходит в Японии.

В первой игре подопечные Андрея Воронкова уступили итальянцам, а во втором матче обыграли сборную Японии.

Следующую игру россияне проведут против Бразилии 23 ноября.