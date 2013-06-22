Сборная России по волейболу победила Италию в матче Мировой лиги

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сургуте завершился матч между сборными России и Италии в рамках Мировой лиги. Встреча была упорной - россияне одержали верх в пяти партиях.

Россияне уверенно начали встречу и выиграли две стартовые партии - 25:22, 25:23.

Однако в третьем сете закрепить успех не получилось - при счете 24:20 в пользу сборной России итальянцы смогли собраться и отыграть четыре матчбола, а затем и выиграть партию - 28:26.

В четвертой партии они оказались сильнее 25:23, но в заключительном сете сборная России не оставила противнику шансов - 15:12.

Таким образом, наша команда сумела расквитаться за поражение в матче, который состоялся накануне в Италии. Хозяева площадки тогда победили со счетом 3:1.

Сборная России занимает второе место в своей группе, уступая лишь противникам по сегодняшней встрече.