Сборная России по волейболу обыграла японцев на Кубке чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские волейболисты обыграли сборную Японии на Большом чемпионском кубке со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

Самым результативным игроком сборной России стал Дмитрий Ильиных, набравший 12 очков.

Напомним, что накануне в стартовом матче турнира подопечные Андрея Воронкова уступили команде Италии - 1:3. Следующую игру россияне проведут против Ирана 22 ноября.

Турнир проходит с 19 по 24 ноября и проводится по круговой системе в два раунда - сыграв по два матча в Киото, команды переедут в Токио, где проведут еще по три игры.