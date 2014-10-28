Сегодня в СМИ: на вокзалах разрешат курить, X5 продает интернет-магазин

Фото: M24.ru

В аэропортах и на вокзалах разрешат курить

Госдума рассмотрит законопроект, по которому на вокзалах и поездах снова разрешат курить, пишет "Российская газета".

Документом предлагается вернуть курительные комнаты, но взамен будет запрещено курить во внутреннем коридоре и на кухнях коммунальных квартир.

Эксперты считают, что сначала надо определить эффективность существующих норм, а потом решать, что отменить или вводить.

X5 Retail Group продает 75% интернет-магазина E5

X5 Retail Group, владелец сетей "Пятерочка" и "Перекресток", продает 75% интернет-магазина E5.ru, сообщает газета "Ведомости".

В зависимости от формата сделки ее сумма может составить 10-40 миллионов долларов. Покупатель помимо контрольного пакета получит контроль над 2 тысячами пунктов выдачи.

Потерпевшие потребовали у фигурантов "дела Сугробова" 200 миллионов рублей

Потерпевшие по делу бывших чинов МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова подали иски о возмещении ущерба на общую сумму в 200 миллионов рублей, передает "Коммерсантъ".

Самый большой иск в рамках дела заявил экс-директор департамента Счетной палаты Александр Михайлик. Чиновник, которого ранее обвинял СКР в получении взятки, рассчитывает взыскать 100 миллионов рублей.

В Госдуме предлагают повысить уголовную ответственность за избиение несовершеннолетних

В Госдуме рассматривают законопроект, по которому утяжеляется наказание за избиение детей, сообщает "Российская газета".

Если проект правового акта одобрят депутаты, то "силовые" методы воспитания будут караться не штрафом, а лишением свободы.

В 2015 году инфляция в России будет снижаться – Улюкаев

В следующем году инфляция в России пойдет на убыль, заявил в интервью "Российской газете" министр экономического развития Алексей Улюкаев.

По словам чиновника, пик придется на февраль – март, после этого инфляция пойдет на снижение и к декабрю 2015 года она составит меньше 7% (сейчас – около 8%).