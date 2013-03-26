Железнодорожники проводят акцию за сохранение субсидий на перевозки

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская железная дорога организовала акцию в поддержку сохранения субсидий на пассажирские перевозки. С 25 по 29 марта она будет проходить на двух столичных вокзалах - Казанском и Ярославском.

Цель акции – привлечь внимание к проблеме недофинансирования пассажирских перевозок. В настоящее время субсидии из федерального бюджета сильно сократили, что вызывает рост недовольства среди пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники считают, что необходимо разработать решение, которое позволит государству заказывать объем социальных перевозок исходя из бюджетных возможностей и интересов граждан, а перевозчикам планировать свою деятельность исходя из объемов госзаказа.

В эти дни на вокзалах собирают обращения пассажиров в поддержку сохранения и развития пассажирских перевозок. После этого их планируют передать органам власти субъектов. В первый день акции в Москве было собрано несколько сотен подписей.