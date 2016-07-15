Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 17:35

Транспорт

На столичных вокзалах в выходные начнут раздавать воду из-за жары

Фото: ТАСС/Павел Головкин

На столичных вокзалах будут раздавать воду с 15 по 18 июля. Это связано с ожидающейся жарой в московском регионе, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Раздачу организуют с девяти утра до семи вечера. Кроме вокзалов бесплатную воду будут раздавать на следующих станциях:

  • Мытищи;
  • Выхино;
  • Царицыно;
  • Железнодорожная;
  • Лобня;
  • Тушино;
  • Одинцово;
  • Нижние Котлы.

В ЦППК отметили, что в жаркие дни в конце июня и начале июля сотрудники компании бесплатно раздали пассажирам около десяти тонн питьевой воды.

В конце июня в связи с наступившей в столице аномально жаркой погодой метрополитен подготовил для пассажиров 38 тысяч бутылок воды, 250 тысяч упаковок влажных салфеток и 11 тысяч вееров.

Мониторинг температуры и влажности проводился на всех 196 станциях круглосуточно. Помимо этого, 37 самых жарких станций метро были переведены на круглосуточное проветривание. Согласно регламенту, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится четыре часа, пассажирам метрополитена начинают раздавать воду.

На 15 июля в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности погоды в связи с жарой и высокой пожароопасностью. Предпоследний, оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

