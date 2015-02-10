На столичных вокзалах появятся телетепловизоры

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На столичных вокзалах появятся телетепловизионные устройства. С их помощью сотрудники подразделений безопасности РЖД будут следить за происходящим на вокзалах, сообщает пресс-служба компании.

Использование телетепловизоров (видеокамеры, совмещенные с тепловизором) позволяет вести мониторинг даже в условиях тумана или дымки. Кроме того, такие устройства позволяют повысить эффективность работы мониторинговых служб в ночное время.

Новые гаджеты помогут выявлять граждан, перевозящих наркотики и занимающихся терроризмом.

Напомним, прошлым летом столичный регион патрулировали вертолеты МЧС с тепловизорами для контроля над пожарной обстановкой.

Установка позволяет улавливать тепловое излучение через препятствия: кроны деревьев, дым и туман. Инфракрасная аэросъемка применяется при поиске людей, терпящих бедствие на воде, обнаружении лесных и торфяных пожаров.

Тепловизорные приборы также могут применять при дорожных и техногенных авариях.