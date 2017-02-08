РЖД увеличит количество поездов из Москвы в февральские праздники

Фото: ТАСС/Руслан Шумаков

Железнодорожники увеличили количество поездов, которые отправятся из Москвы в февральские праздники, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). За время празднования Дня защитника Отечества 22, 23, 26 и 27 февраля со столичных вокзалов отправятся 575 поездов дальнего следования, включая 34 дополнительных.

Все эти поезда отправятся с Казанского, Курского, Белорусского, Рижского, Ярославского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Число рейсов увеличили в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока.

Пик перевозок ожидается накануне Дня защитника Отечества 22 февраля. В этот день в рейс выйдет максимальное количество поездов за весь период праздников – 151, включая 19 дополнительных. Традиционно больше всего пассажирских поездов в этот день отправится с Казанского вокзала – 45 составов.