Волонтеры встречают олимпийских болельщиков по одежде

Болельщиков Олимпиады можно узнать по одежде - волонтер

Волонтеры на столичных железнодорожных вокзалах узнают участников и гостей Олимпиады по одежде. "В толпе людей, спешащих к аэроэкспрессу, мы отличаем их по форме из новой олимпийской коллекции", - рассказал в эфире радио "Москва FM" волонтер Николай, работающий на Павелецком вокзале.

По его словам, пока у волонтеров на вокзале работы не много. Так, за весь день они встретили только двух болельщиков, но помощь им не понадобилась. Гораздо больше, по его словам, работы у волонтеров в аэропортах. "Они уже встретили целую команду болельщиков с Мальты", - рассказал Николай.

Напомним, накануне на столичных железнодорожных вокзалах начали работать более 100 добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер". Они встречают и провожают гостей и участников Олимпийских игр Сочи 2014. Волонтеры помогают иностранцам с багажом и рассказывают о достопримечательностях города.

Кроме того, на трех столичных вокзалах стартовала акция "Книга в дорогу". Здесь москвичи смогут поделиться прочитанной книжкой или взять с собой в дорогу любую понравившуюся.