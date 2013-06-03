Форма поиска по сайту

03 июня 2013, 08:35

Экология

18 тысяч жителей Подмосковья остались без воды

Фото: 50.mchs.gov.ru

Утром 3 июня из-за аварии на улице Первомайская подмосковного города Лосино-Петровский произошла авария на водопроводе. В результате без холодной воды остались 18 тысяч человек.

В зону отключения попали 70 жилых многоквартирных домов, 5 детских садов, 3 школы и 1 больница. Устранением последствий аварии занимаются 2 аварийно-восстановительные бригады. К домам и соцучреждениям организован подвоз воды.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, полностью восстановить подачу холодной воды планируется к 18.00 понедельника.

