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Политика

15 октября, 16:23

Путин наградил Дениса Пака и Сергея Гайсина

власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, пострадавшие в драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, стали обладателями государственных наград. Они вошли в список награжденных, который своим указом от 11 октября утвердил президент РФ Владимир Путин.

Указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что чиновники в числе других награждаются "за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей".

Гайсин отмечен орденом Александра Невского, Пак – медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Конфликт между чиновниками и футболистами произошел утром 8 октября в кафе на Большой Никитской. В Сети появилось видео, на котором видно, как в ходе потасовки Кокорин бьет стулом сидящего за столиком Пака.

До этого футболисты подрались с водителем ведущей одного из федеральных каналов.

11 октября Тверской суд Москвы отправил Мамаева, Кокорина и брата последнего Кирилла под арест на два месяца – до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве и двух эпизодах побоев.

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