В Кремле прокомментировали выбор участницы Евровидения от России

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выбор участницы на конкурс Евровидение от России: по его словам, в этом нет ничего провокационного.
"Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", – сказал Песков, которого цитирует "Интерфакс".
Также Песков добавил, что Евровидение – международный конкурс, и страна-организатор должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию вокруг певицы Юлии Самойловой, которой украинские власти могут отказать во въезде в страну для участия в Евровидении в связи с тем, что она посещала Крым.
Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Россия выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая. Билеты на него уже поступили в продажу.
Представлять Россию на песенном конкурсе будет Юлия Самойлова – она исполнит песню Flame Is Burning, авторами которой выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
Самойлова многократно побеждала на различных музыкальных конкурсах в России и за рубежом.
Она стала финалисткой музыкального телепроекта "Фактор А" в 2013 году. Певица получила награду "Золотая звезда Аллы", была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.