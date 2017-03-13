В Кремле прокомментировали выбор участницы Евровидения от России

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выбор участницы на конкурс Евровидение от России: по его словам, в этом нет ничего провокационного.

"Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", – сказал Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Также Песков добавил, что Евровидение – международный конкурс, и страна-организатор должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию вокруг певицы Юлии Самойловой, которой украинские власти могут отказать во въезде в страну для участия в Евровидении в связи с тем, что она посещала Крым.

Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Россия выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая. Билеты на него уже поступили в продажу.

Представлять Россию на песенном конкурсе будет Юлия Самойлова – она исполнит песню Flame Is Burning, авторами которой выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.