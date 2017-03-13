Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

13 марта 2017, 15:49

В Кремле прокомментировали выбор участницы Евровидения от России

власть

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выбор участницы на конкурс Евровидение от России: по его словам, в этом нет ничего провокационного.

"Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", – сказал Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Также Песков добавил, что Евровидение – международный конкурс, и страна-организатор должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию вокруг певицы Юлии Самойловой, которой украинские власти могут отказать во въезде в страну для участия в Евровидении в связи с тем, что она посещала Крым.

Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Россия выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая. Билеты на него уже поступили в продажу.

Представлять Россию на песенном конкурсе будет Юлия Самойлова – она исполнит песню Flame Is Burning, авторами которой выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Юлия Самойлова родилась в городе Ухта. Она – певица, композитор, автор текстов песен.

Самойлова многократно побеждала на различных музыкальных конкурсах в России и за рубежом.

Она стала финалисткой музыкального телепроекта "Фактор А" в 2013 году. Певица получила награду "Золотая звезда Аллы", была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

Подробнее об исполнительнице читайте в материале m24.ru.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать