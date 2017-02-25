Госдеп отказал в визе сотруднику МИД Северной Кореи

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Госдепартамент США отказал в визе представителю Северной Кореи, планировавшему посетить страну для неофициальных переговоров между бывшими чиновниками Штатов и МИД КНДР, сообщает Reuters.

Встреча между начальником департамента по делам США Цой Сон Хви и экс-чиновниками США должна была состояться 1 и 2 марта в Нью-Йорке, но госдепартамент отказался оформлять документы северокорейской женщине-дипломату, причина отказа не называется.

По мнению американских СМИ, на решение чиновников могло повлиять испытание КНДР баллистической ракеты смерть Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.