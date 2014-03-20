Украина: миграция, визы, деньги

"Вечер с Алексеем Вершининым": Экономическая ситуация на Украине

Как совершить экономическое самоубийство многомиллионной стране с больной экономикой и огромными проблемами? Очень просто - ввести визы для поездок миллионов своих граждан в Россию туда, где есть и заработок и рабочие места.

Наблюдать за шараханиями украинского политикума в Киеве в последнее время становится неудобно и даже как-то стыдно. Потому что там не только правая рука не знает, что делает левая. Такое впечатление, что само тело украинского государства вдруг лишилось каких-то очень важных долей мозга.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести визовый режим с Россией. И дал соответствующее поручение МИДу, не подумав о последствиях и миллионах украинцев, которые приезжают в Россию и зарабатывают там, по разным данным, до 20 миллиардов долларов в год - это около 12 процентов ВВП Украины.

Прыть коллег пришлось немедленно остужать премьеру Яценюку, который призвал не спешить даже с переходом к поездкам в Россию по заграничным паспортам. Потому что в противном случае - крах экономики и социальный взрыв на востоке станет неотвратимым.

Открытие границ на западе и упрощение въезда в Евросоюз могло бы снять демографическое напряжение. Тем более, что как раз этого и добивался Майдан. Но Европа не торопится, держит паузу, хотя у нее есть свой корыстный интерес.

В начале года на сайте "Дойче велле" были опубликованы результаты исследования Кельнского института немецкой экономики - гастрабайтеры из восточной Европы приносят пользу Германии. Они образованы, близки по культуре, исправно платят налоги и отчисления в пенсионный фонд. А ведь еще пару десятков лет назад европейские политики и пресса просто кричали о демографическом кризисе, падении рождаемости, старении населения и дефиците пенсионных фондов.

Сейчас этих криков не слышно вообще. А прекратились они после принятия в ЕС новых членов в Прибалтике и в Южной Европе. Правда, там миграционные потоки пришлось слегка простимулировать.



Во время последней Большой войны работоспособное население оккупированной Украины, прежде всего молодежь, насильно угоняли на работу в Германию. С тех пор нравы цивилизованных стран Европы стали гораздо гуманнее: зачем принуждать, если сами прибегут и будут делать самую грязную работу. Надо всего лишь заставить выполнить рекомендации, после которых закроются заводы и разорятся фермеры, как в Прибалтике, или подогреть политическую нестабильность, как это было сделано на Украине.

Николай Петров