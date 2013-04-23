В 2013 году усилят охрану столичных объектов культуры

Фото: dkn.mos.ru

Власти Москвы планируют в 2013 году усилить охрану объектов культуры, школ и больниц. На всех этих объектах появятся технические средства безопасности, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Алексея Майорова.

Кроме того, запланировано проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте, а также по сокращению времени оформления ДТП.

Также будет расширено участие общественных организаций и граждан в обеспечении охраны порядка, отметил Майоров.

Глава департамента добавил, что в 2013 году в Москве планируется построить два пожарных депо и завершить установку систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей. А для борьбы с нелегальными приезжими будут внедряться информационные технологии в сфере регистрации и контроля мигрантов.