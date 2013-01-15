За пивными ларьками будут следить с помощью видеокамер

За ларьками, продающими пиво, начнут следить с помощью видеокамер. С такой идеей выступили представители нескольких московских префектур.

С нового года начал действовать запрет на продажу слабоалкогольных напитков в помещениях площадью менее 50 квадратных метров. Но, как заявили в столичном департаменте торговли и услуг, значительная часть ларьков и палаток закон не соблюдают и продолжают нелегально продавать пиво в вечернее и ночное время.

В период с 9 по 11 января 2013 года специалисты департамента торговли и услуг обследовали 220 нестационарных торговых объектов на территориях Центрального, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Западного и Северо-Западного административных округов, сообщили в пресс-службе. - Реализация пива и пивных напитков была выявлена в 21 предприятии, что составляет 10% от общего количества проверенных объектов. При этом процент нарушений практически одинаков для всех административных округов.

Информация о выявленных нарушениях передана в ГУ МВД России по городу Москве и префектуры административных округов для оперативного реагирования в соответствии с действующим законодательством.

В префектурах уверенны, что следить за исполнением закона можно не только периодически проводя рейды и контрольные закупки, но и с помощью системы видеонаблюдения. В городе установлено более 100 тысяч камер – их можно задействовать для слежки, в том числе, и за недобросовестными продавцами.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий, городская система видеонаблюдения позволяет использовать некоторые камеры во дворах и в местах массового скопления граждан для отслеживания ассортимента в палатках. Эти камеры обладают десяти- и тридцатикратными оптическими зумами. Конкретные предложения будут прорабатываться с департаментом торговли и услуг.