Самые обсуждаемые видеоролики в соцсетях о столице за неделю

Мы собрали для вас подборку роликов о Москве за неделю, здесь – только самые популярные и обсуждаемые! Есть, что добавить к комментариям? Подписывайтесь на наши группы

С 1 января 2018 года в трамваях "Витязь" и "длинных" автобусах не будет турникетов.





Как в Москве спасают руки? В Центре патологии верхней конечности при ГКБ №29 имени Баумана оперируют с помощью чудо-техники.





Они страдают из-за мыльных пузырей в фонтане? В Москве назвали лучших работников ЖКХ.





Кто такой "московский врач"? История доктора, который стал одним из первых обладателей нового статуса.





В Москве скоро запустят программу электронных сертификатов на покупку средств реабилитации для инвалидов.





Сергея Собянина спросили о премьерских амбициях, и он ответил!





Технологию блокчейн внедрят в системы управления городом. Зачем нам это нужно?

