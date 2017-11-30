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Мэр Москвы

30 ноября 2017, 18:00

Самые обсуждаемые видеоролики в соцсетях о столице за неделю

видео мэр Москвы Сергей Собянин транспорт медицина видео соцсети

Мы собрали для вас подборку роликов о Москве за неделю, здесь – только самые популярные и обсуждаемые! Есть, что добавить к комментариям? Подписывайтесь на наши группы

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