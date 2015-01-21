Задержан подозреваемый в краже видеокамеры стоимостью в миллион рублей

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Столичные правоохранители задержали подозреваемого в краже видеокамеры стоимостью в миллион рублей. Злоумышленник похитил оборудование у сотрудника одной из телекомпаний, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

19 января в полицию поступило заявление о краже видеокамеры. Сотрудник телекомпании рассказал, что оставил аппаратуру без присмотра на одной из лавочек на Новом Арбате, после чего ее похитили.

На следующий день стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Псковской области. У него изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Решается вопрос об аресте злоумышленника.

Отметим, что 12 января столичные полицейские задержали подозреваемого в краже видеокамер из подъездов домов. По данным правоохранителей, мужчина причастен как минимум к девяти преступлениям. Ущерб от его действий, по предварительной информации, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до шести лет.