Данные с видеорегистраторов контролеров опубликуют в интернете

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В 2015 году контролеры в общественном транспорте получат 250 видеорегистраторов. Об этом сообщил в интервью M24.ru глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков. Спорные случаи и конфликты с контролерами, которые попадут на камеру, будут публиковаться на сайте учреждения.

"Нужно постоянно публиковать видеоролики, чтобы все могли посмотреть, как ведут себя контролеры и пассажиры", - добавил Дьяков.

По словам главы московских контролеров, не так давно произошло два вопиющих ЧП, когда безбилетники напали на контролеров и нанесли им телесные повреждения. "Заявление в полицию мы уже написали, хотим добиться привлечения безбилетников-хулиганов к ответственности", - отметил он. Дьяков добавил, что для организации главная задача - снижение количества жалоб на сотрудников-контролеров.

Кроме того, московские контролеры предлагают повысить штраф за безбилетный проезд с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. По словам Дьякова, сейчас многие "зайцы", увидев контролера, прячут "бабушкину" соцкарту. "Обыскивать их мы не имеем права. Поэтому приходится штрафовать их как безбилетников на 1 тысячу рублей, а не на 2,5 тысячи. Единый штраф позволит избежать таких коллизий.

Ранее M24.ru сообщало, что штраф за безбилетный проезд теперь можно оплатить онлайн - через столичный портал госуслуг. Для того, чтобы оплатить штраф через интернет, нужно ввести в специальные поля на сайте госуслуг данные квитанции, выписанной контролерами.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд в Москве составляет тысячу рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2,5 тысячи рублей. "Зайцам" дается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на его оплату. Тех, кто не "погасит" квитанцию за этот срок, признают должниками и передают судебным приставам. За накопленные долги более 10 тысяч рублей "зайца" могут не выпустить за границу.



Анатолий Федотов