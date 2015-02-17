На выставке "Функция напоминания" покажут видеопортреты современных людей

Inter View. Работа Марины Руденко. Фото: предоставлено пресс-службой

11 марта в Центре творческих индустрий "Фабрика" открывается выставка "Функция напоминания". Десять видеохудожников из США, Греции, Швеции и России представят портреты современных людей разных возрастов, интересов и социального статуса.

Видеопортреты экспозиции близки к документальному кино и воспроизводят несколько минут из жизни героев работ.

Так, художник Роман Коржов представит портрет простого деревенского жителя Сереги, а гречанка Юла Попадопулу обратится к образу шекспировской Офелии. Куратором выставки станет российский художник Марина Фоменко.

Выставка пройдет в цехе "Оливье" на территории ЦТИ "Фабрика". Экспозиция будет работать до 12 апреля.