Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

17 февраля, 17:15

На выставке "Функция напоминания" покажут видеопортреты современных людей

выставки современное искусство видеоарт ЦТИ Фабрика

Inter View. Работа Марины Руденко. Фото: предоставлено пресс-службой

11 марта в Центре творческих индустрий "Фабрика" открывается выставка "Функция напоминания". Десять видеохудожников из США, Греции, Швеции и России представят портреты современных людей разных возрастов, интересов и социального статуса.

Видеопортреты экспозиции близки к документальному кино и воспроизводят несколько минут из жизни героев работ.

Ссылки по теме

Так, художник Роман Коржов представит портрет простого деревенского жителя Сереги, а гречанка Юла Попадопулу обратится к образу шекспировской Офелии. Куратором выставки станет российский художник Марина Фоменко.

Выставка пройдет в цехе "Оливье" на территории ЦТИ "Фабрика". Экспозиция будет работать до 12 апреля.

Сайты по теме

Сюжет: Выставки Москвы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать