Картинку с камер в подъездах выведут на телевизоры москвичей

Трансляцию с камер в подъездах выведут на телевизоры москвичей

Москва расширит проект по передаче картинки с подъездных видеокамер на телевизоры москвичей. Как рассказал M24.ru начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин, в этом году доступ к изображению получат жители почти всех округов, кроме Западного, Центрального и Зеленоградского. Пока услуга тестируется в 800 домах трех округов. По словам Головина, технически возможно в месяц подключать к сервису по тысяче новых подъездов. Но решение о внедрении услуги должны принять сами жильцы. В "Ростелекоме" рассчитывают в дальнейшем поставить камеры на парковках и детских площадках и также транслировать картинку с них на телевизоры москвичей.

Как пояснил Дмитрий Головин, в рамках проекта домофоны оснащаются видеокамерами. Изображение с них жители смогут увидеть дома на своих телевизорах на специальном канале.На этот же канал станут круглосуточно транслировать картинку с видеокамеры, которая установлена на первом этаже внутри подъезда в лифтовом холле. Сервис трансляции предоставляется жителям бесплатно, но для этого дому нужно будет сменить своего старого оператора, предоставляющего услуги домофона, на нового, который занимается видеонаблюдением в подъезде. Это "Ростелеком", МГТС или "Акадо".

"Жители будут платить операторам за эту услугу 64 рубля - столько же, сколько за обычный домофон, - рассказал собеседник M24.ru. - Счет будет приходить в квитанции за ЖКУ".

Решение о подключении к услуге видеотрансляции принимают собственники квартир, проголосовать“за” должны две трети жителей на общедомовом собрании, подчеркнул Головин: "Чтобы ускорить подключение домов к этой услуге, необходимо упросить эту процедуру. Мы готовы инициировать поправки в жилищное законодательство с тем, чтобы решение о подключении могла принимать, например, управляющая компания". Он добавил, что технически возможно подключать к сервису по тысяче подъездов в месяц.

Сервис просмотра камер городского видеонаблюдения на домашних телевизорах пока тестируется в трех округах столицы – Юго-Западном, Северном и Северо-Восточном. В настоящее время около 800 подъездов подключено к услуге. Пока этим занимается один оператор - "Ростелеком". Другие компании - "Акадо" и МГТС - пока прорабатывают такую возможность. В этом году сервис должен охватить еще пять округов:

Восточный

Юго-Восточный

Южный

Юго-Западный

Северо-Западный

Возможности организации сервиса в Новой Москве пока прорабатываются, добавил Головин.

Руководитель отдела внешних коммуникаций "Ростелекома" Инна Губарева сообщила, что изображение с камер жильцам предоставляется бесплатно. “Заменой домофонного оборудования, установкой на дверях камер видеонаблюдения и устройств, передающих сигнал, занимается оператор за свой счет, жильцы за это не платят, - пояснила Губарева. - Изображение с камер поступает на специальный канал, который телевизоры жильцов ловят по обычной городской антенне, никаких дополнительных кабелей прокладывать в квартиры не нужно. Жильцы только платят 64 рубля ежемесячно за услугу домофона, а видеонаблюдение им предоставляет бонусом”.

Представитель "Ростелекома" отметила, что сигнал в режиме онлайн поступает жильцам только с их подъезда, но не с соседних. Кроме того, видео с камер передается по закрытым каналам связи в Единый центр хранения данных департамента информационных технологий, где они хранятся пять дней.

Губарева пояснила, что "Ростелеком" создает инфраструктуру, чтобы в будущем ее можно было монетизировать: “Если у жильцов будет спрос на услугу, то мы будем расширять число камер во дворах и ставить новые устройства, которые будут следить за местами парковок и детскими площадками. Только установка дополнительных камер будет платной для жителей. Проект только разрабатывается, стоимость услуги еще не определена”.

Городская система видеонаблюдения включает в общей сложности порядка 140 тысяч камер. Московское правительство тестирует различные варианты предоставления доступа горожан к ним. В частности, в конце прошлого года организован сервис Городская система видеонаблюдения включает в общей сложности порядка 140 тысяч камер. Московское правительство тестирует различные варианты предоставления доступа горожан к ним. В частности, в конце прошлого года организован сервис "Окно в город" . С его помощью москвичи могут оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок, пешеходных зон. В конкурсе на установку и обслуживание видеокамер во дворах и подъездах победили компании "Ростелеком", МГТС и "Акадо".





Пресс-секретарь префектуры Северо-Восточного округа Александр Латышев подтвердил, что в СВАО есть дома, где жители пользуются услугой трансляции картинки с камер на ТВ. “Отзывы об этом сервисе в префектуру поступали разные. Некоторые жильцы говорили, что это очень полезно, так как позволяет наблюдать за детьми во дворе. Но были и те, кто посчитал, что эта услуга навредит их личной жизни. Они выступали против, так как боялись слежки соседей и сплетен о том, во сколько они приходят домой и с кем. В этих подъездах доступ к видеотрансляции подключен не был”.

Глава комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко считает, что услуга видеотрансляции будет полезна родителям. “Мамы смогут, не выходя из кухни, смотреть и на экран телевизора, как их малыши гуляют во дворе, - отметила депутат. - Те, кто боятся, что за ними смогут следить соседи, зря волнуются. Если сосед захочет, то он может это делать и сегодня, сидя на лавочке около подъезда”. По словам Святенко, жильцы также смогут отследить подозрительных личностей в подъезде, и в случае опасности быстро позвонить в полицию.

По словам юрисконсульта Института экономики города Дмитрия Гордеева, важно, чтобы решение о смене оператора домофона принимали именно собственники квартир и на них никто не оказывал давление. “Жильцам операторы должны предоставить максимально прозрачную информацию о том, как будет оказываться услуга. Также нужно прописать в договоре, что оператор не будет повышать стоимость услуг в ближайшие пять лет”.

Анастасия Мальцева