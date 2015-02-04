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04 февраля 2015, 18:12

Instagram "зациклил" видеоролики

Instagram видеоролики Vine

Фото: блог Instagram

Социальная сеть Instagram "зациклила" видео – теперь пользовательские ролики в новостной ленте будут повторяться бесконечно. На интернет-трафик нововведение не повлияет, говорится в описании обновления.

Обновление приложения, кроме того, предполагает, что теперь видео людей, на которых вы подписаны, не удастся поставить на паузу – они будут загружаться в ленте автоматически. Избежать просмотра можно будет, прокрутив ленту вниз.

Нововведение делает Instagram похожим на Vine – соцсеть, в которой пользователи могут делиться исключительно "зацикленными" шестисекундными видеороликами. Как правило, люди, которые выкладывают в Vine видео, специально создают их таким образом, чтобы в "закольцованном" формате они выглядели интересно.

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Instagrаm — бесплатное приложение, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и другие социальные сети. В 2012 году Instagram был куплен компанией Facebook.

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