Трансляция спектакля: "Битва со смыслами" по произведениям Даниила Хармса

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир
2 февраля, в день смерти писателя Даниила Хармса в кинотеатре "Звезда" покажут основанный на его произведениях спектакль "Битва со смыслами". В качестве художественного оформления зрителям покажут живописный видеоарт под музыку виолончелиста Алексея Стеблева. В спектакле "Битва со смыслами" заняты ведущие актеры театра под руководством Армена Джигарханяна, для них это альтернатива классическому театру.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru в 20.00.
- Когда: 2 февраля, 20.00
- Кто: автор и режиссер - Таня Вигель
- Что: спектакль по произведениям Даниила Хармса
- Кому смотреть: поклонникам писателя