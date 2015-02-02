Трансляция спектакля: "Битва со смыслами" по произведениям Даниила Хармса

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

2 февраля, в день смерти писателя Даниила Хармса в кинотеатре "Звезда" покажут основанный на его произведениях спектакль "Битва со смыслами". В качестве художественного оформления зрителям покажут живописный видеоарт под музыку виолончелиста Алексея Стеблева. В спектакле "Битва со смыслами" заняты ведущие актеры театра под руководством Армена Джигарханяна, для них это альтернатива классическому театру.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru в 20.00.