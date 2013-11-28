Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

28 ноября 2013, 13:00

До конца рабочей недели в Москве объявлено штормовое предупреждение

Фото: ИТАР-ТАСС

МЧС предупреждает о штормовом предупреждении на территории столичного региона, которое сохранится до 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Ссылки по теме

Спасатели советуют закрыть дома все форточки и окна, отключить электричество, газ и водопровод. По данным МЧС, безопасными местами при сильном ветре в квартире являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если же ветер застал на улице, то нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Стоит остерегаться оборванных проводов, раскачивающихся вывесок, гнилых и старых деревьев.

Помимо усиления ветра, в Москве в ночь на 29 ноября ожидается похолодание, на дорогах образуется гололед. ГИБДД просит водителей быть аккуратнее на дорогах

Сайты по теме

ветер штормовое предупреждение
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика