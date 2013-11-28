До конца рабочей недели в Москве объявлено штормовое предупреждение

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МЧС предупреждает о штормовом предупреждении на территории столичного региона, которое сохранится до 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели советуют закрыть дома все форточки и окна, отключить электричество, газ и водопровод. По данным МЧС, безопасными местами при сильном ветре в квартире являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

Если же ветер застал на улице, то нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Стоит остерегаться оборванных проводов, раскачивающихся вывесок, гнилых и старых деревьев.

Помимо усиления ветра, в Москве в ночь на 29 ноября ожидается похолодание, на дорогах образуется гололед. ГИБДД просит водителей быть аккуратнее на дорогах