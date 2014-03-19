Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 19 марта, в Москве объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 22.00.

Синоптики прогнозируют сильный снег и ветер порывами до 15 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру выпадет 4-7 мм осадков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Новой Москве и ряде районов Подмосковья объявлено штормовое предупреждение. В частности, плохие погодные условия будут наблюдаться в Волоколамском, Домодедовском, Каширском, Коломенском, Ленинском, Луховицком, Можайском, Наро-Фоминском, Подольском, Раменском, Серпуховском, Ступинском и Чеховском районах Подмосковья.

В связи с плохими погодными условиями в среду возможно ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Москве. В столичном департаменте транспорта рекомендуют водителям по возможности не садиться за руль, а пользоваться общественным транспортом.