МЧС предупреждает о сильном ветре в столичном регионе

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Столичное управление МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве и Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

Ожидаются порывы ветра до 15 м/с и выше. Предупреждение действует до 15.00.

Спасатели уточняют, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, приводящая к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта, обрушению ветхих конструкций.

В связи с этим следует закрыть окна у себя дома, а также поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.