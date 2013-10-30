Пилотов разбившегося вертолета переведут в госпиталь имени Бурденко

По факту крушения вертолета в ЮВАО возбудили уголовное дело

Пилоты, пострадавшие при крушении вертолета Ка-52, будут перевезены в госпиталь имени Бурденко. Оба члена экипажа в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас пилоты остаются в реанимации городской клинической больницы №36. Как рассказал глава департамента здравоохранения Георгий Голухов в эфире телеканала "Москва 24", сейчас решается вопрос об их переводе в другую клинику. Приоритет специалисты отдают госпиталю имени Бурденко.

Он отметил, что у летчиков обнаружили признаки повреждения позвоночника. Угрозы их жизни на данный момент нет.

Напомним, днем 29 октября в районе Выхино-Жулебино потерпел крушение военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". ЧП произошло возле дома 56 по улице Привольная. Позднее стало известно, что пилоты испытывали во время полета систему кондиционирования воздуха.

Двое членов экипажа были госпитализированы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.