ФСБ заказала проект летающей лаборатории на базе вертолета Ми-8

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба безопасности объявила тендер на разработку летающей лаборатории под кодовым обозначением "Шершень". Базой для нее станет вертолет Ми-8.

Лаборатория предназначена для исследований в области авиационных средств поражения, воздушной разведки и бортового оборудования, а также для отработки способов десантирования и эвакуации сотрудников ФСБ.

Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выполнить в печатном и электронном виде компоновку кабины экипажа, грузовой кабины, рабочего места ведущего инженера по летным испытаниям и рабочего места оператора комплекса бортовых траекторных измерений.

Также исполнителю нужно будет создать проект создания самой лаборатории и ее технико-экономическое обоснование.

Ведомство готово заплатить за это до 8 миллионов рублей, работа должна быть выполнена до 30 апреля 2014 года.