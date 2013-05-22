В Клину пройдут 1-е Московские вертолетные гонки

Фото: ИТАР-ТАСС

25 мая на аэродроме Вертолетного центра "Аэропарк" в Клину состоятся 1-е Московские вертолетные гонки.

В соревнованиях примут участие лучшие вертолетчики России, Австрии, Германии, Белоруссии и Великобритании. Они будут состязаться в выполнении самых зрелищных упражнений программы Всемирных воздушных игр - "Развозка грузов" и "Вертолетный слалом" на параллельных площадках.

Упражнения включают в себя элементы поисково-спасательных операций и требуют безупречной техники пилотирования, ювелирного владения вертолетом и полного взаимопонимания членов экипажа.

В ходе "Развозки грузов" проводится поочередное опускание груза в три контейнера. Тросы, на которых закреплены грузы, имеют различную длину. Задача участников – выполнить упражнение точно и за минимальное время.

В упражнении "Слалом" экипажи должны пронести наполненное водой ведро через 12 ворот и поставить его на стол, стараясь не пролить ни капли и потратить на задание как можно меньше времени.



В перерывах между полетами состоятся показательные выступления пилотов и авиамоделистов.