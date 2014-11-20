Пять человек погибли при крушении вертолета в Нижегородской области

Фото: M24.ru

Пять человек погибли в результате крушения вертолета в Нижегородской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Вертолет выполнял частный рейс, на его борту находились пилот и четыре пассажира, в том числе один ребенок.

По информации МИА "Россия сегодня", вертолет наняла семья из Москвы, которая летела в Нижний Новгород. Источник агентства добавил, что в числе погибших, предположительно, оказалась семья Шебаршовых - отец, мать и сын примерно 16 лет. Пока опознаны четверо из пяти погибших.

Поиски вертолета начались после того, как он перестал выходить на связь. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия или ошибка пилота.