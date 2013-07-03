Обнаружен вертолет Ми-8, потерпевший крушение на севере Якутии

Фото: ИТАР-ТАСС

Обнаружен вертолет Ми-8, потерпевший накануне крушение на севере Якутии, живыми найдены три члена экипажа и один пассажир.

"Вертолет Ми-8, поиски которого велись со 2 июля, найден. По предварительной информации, четыре человека живы. Троих членов экипажа эвакуировали вертолетом МЧС, четвертый пострадавший будет эвакуирован другим бортом. Судьба пассажиров сейчас выясняется", - сообщил ИТАР-ТАСС сотрудник управления информации МЧС России.

Трех человек доставили в Усть-Кут. Помощь четвертому пострадавшему оказывают на месте. По предварительным сведениям, он сломал позвоночник.

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс поселок Депутатский - село Казачье, потерпел крушение 2 июля. По предварительным данным, вертолет задел сопку и ударился о землю, после чего произошел пожар. На его борту находились 28 человек, из них три члена экипажа и 25 пассажиров, в том числе 11 детей.

В Межгосударственном авиационном комитете была сформирована комиссия для расследования обстоятельств крушения вертолета .

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".