Увидеть велоцирк можно будет на "Велобульваре"

Фото: ИТАР-ТАСС

11 мая с 12 дня до 8 вечера в Москве пройдет общегородской велосипедный праздник "Велобульвар". В этот день у любителей велосипедов будет возможность проехаться по перекрытым бульварам и принять участие в мероприятиях, организованных велосипедными сообществами.

Для передвижения москвичей и гостей столицы будут перекрыты Страстной, Петровский, Цветной бульвары, а также Олимпийский проспект до улицы Дурова, улица Дурова от пересечения с Олимпийским проспектом до Институтского переулка, Суворовская площадь, улица Самотечной с переездом на Цветной бульвар, сообщает интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Велосипедисты смогут не только проехаться по городу, но и принять участие в многочисленных мероприятиях, проходящих в скверах. Например, посмотреть на велоцирк в сквере у Театра Советской Армии. С остальным расписанием можно ознакомиться в официальной группе "Велобульвара".