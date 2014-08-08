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Происшествия

08 августа 2014, 09:34

Ивановский суд арестовал водителя, сбившего американского велотуриста

велосипедисты суды аресты нетрезвые водители авария

Фото: ИТАР-ТАСС

Суд в Ивановской области арестовал водителя, по вине которого погиб американский велопутешественник Рональд Макгерити, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее следователь МВД подал ходатайство о заключении водителя под стражу. Полицейского поддержал участвующий в заседании прокурор - обвиняемый после совершения ДТП даже не остановился и скрылся с места происшествия.

Напомним, 24 июля на трассе Иваново-Фурманов 50-летний водитель "Газели", находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 60-летнего путешественника из США Рональда Макгерити.
Велотурист скончался на месте, а водитель скрылся с места ДТП, но его удалось задержать "по горячим следам".

Рональд Макгерити за 15 лет объехал на велосипеде более 60 стран мира. Он называл себя "посланником мира" – в каждом городе его целью было вручить специальные послания представителям власти, бизнесменам и духовным лидерам.

Нынешним летом Макгерити прибыл в Россию. Он начал свое путешествие с Калининграда, затем побывал в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Костроме, собирался объехать все города Золотого Кольца и добраться вдоль Волги до Волгограда.

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