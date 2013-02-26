"Мастерская" отметит день рождения вечеринкой в стиле "чикагский шик"

Фото: mstrsk.ru

В четверг, 7 марта, исполняется четыре года со дня открытия театра и клуба "Мастерская". В честь этого события для посетителей организуют чикагскую вечеринку в стиле 20-30-х годов. Гостям предлагают надеть смокинги, блестящие платья с бусами до колен, вооружиться мундштуками, освежить в памяти движения чарльстона, фокстрота и принять участие в безудержном веселье.

"В этот день с нами одна из лучших ретро-команд страны – группа "26 Герц". Специальный праздничный сет сыграют djs Kogan & Goose. И будет еще много сюрпризов", - сообщили организаторы мероприятия.

Добавим, что за время своего существования "Мастерская" стала излюбленным местом для творческой молодежи, пропагандирующей неординарные идеи. В трех залах – клубном, ресторанном и театральном – регулярно проходят концерты, вечеринки, спектакли, лекции, мастер-классы, поэтические и творческие вечера, танцы, дискуссии и перформансы.

Стоимость входного билета на мероприятие, приуроченное ко дню рождения "Мастерской", составит 500 рублей.