Радиостанция Moscow FM проведет вечеринку в карибском стиле

Фото: ИТАР-ТАСС

С четверга, 10 октября, вечеринки Moscow FM на английском языке переедут Barbados Bar в Большом Путинковском переулке (дом 5). Участникам первой встречи предлагают пройти непростое испытание - Caribbean Quest, - чтобы получить "большой пиратский приз".

Слушателям радиостанции предложат разделиться на две команды и слово за словом отгадать звучащую в эфире Moscow FM фразу. Каждое слово-подсказка будет даваться только после победы в очередном конкурсе, сообщают организаторы.

Команды возглавят ведущие DJ Katya и DJ AJ, каждый из которых отберет членов своей "банды" в прямом радиоэфире.

После игры всех - и победителей, и проигравших - ждет концерт группы JOIO и диджейский сет от музыкального редактора Moscow FM - DJ Говоруна.

Добавим, вечеринка пройдет полностью на английском языке. Сбор гостей в 20.00.