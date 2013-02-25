Для въезда в 60 стран от россиян потребуют дополнительные прививки

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Роспотребнадзор опубликовал список стран, требующих для всех туристов наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки (амариллеза). Также названы страны, при въезде в которые рекомендуется сделать прививку против этого заболевания.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, сейчас 45 стран Африки и 13 стран Южной и Центральной Америки являются эндемичными по желтой лихорадке. Иными словами, на территории этих стран велик риск заразиться желтой лихорадкой. Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей, которая передается комарами от зараженных обезьян, и лихорадка населенных пунктов, передающаяся комаром от человека к человеку. Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий.

Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки является единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания.

Прививку рекомендуется делать как взрослым, так и детям с 9-месячного возраста. Иммунитет против желтой лихорадки после введения вакцины вырабатывается через десять дней и продолжается в течение десяти лет.

Туристы, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где есть переносчики этого заболевания, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Они могут быть подвергнуты карантину на время инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным профилактическим мерам.

В список стран, требующих для всех путешественников международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, вошли Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская республика, Конго, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Французская Гвиана, Габон, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Того.

Среди стран, при въезде в которые рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки, - Ангола, Гамбия, Аргентина, Гана, Бенин, Гвинея, Боливия, Гвинея-Бисау, Бразилия, Буркина, Фасо, Кения и другие.

В Москве прививку от желтой лихорадки можно сделать в Инфекционной клинической больнице №1, расположенной по адресу: улица Волоколамское шоссе, 63, в Городской поликлинике № 5 (улица Трубная, дом 19, строение 1), а также в прививочном пункте № 6 ФГБУ "Поликлиника № 1" УД Президента Российской Федерации на Сивцевом Вражке, 26/28.