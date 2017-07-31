Скончалась французская актриса Жанна Моро

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Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни в Париже, сообщает "Лента.ру".

Тело обнаружила домработница в ее квартире. Информацию о смерти подтвердил агент артистки.

Моро наиболее известна по фильмам "Королева Марго", "Вальсирующие", "Лифт на эшафот", "Любовники", "Жюль и Джим", "Невеста была в черном", "Дневник горничной". В разные годы звезда французской "новой волны" становилась лауреатом кинофестивалей в Берлине, Венеции и Каннах. В частности, в 1960 году на Каннском кинофестивале она получила награду за фильм "Семь дней. Семь ночей". Кроме того, ей достался приз Станиславского на Московском международном кинофестивале в 2005 году.