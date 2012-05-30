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Общество

30 мая 2012, 05:21

Композитор Марк Минков скончался в Москве

утраты Союз композиторов

Народный артист России композитор Марк Минков скончался накануне в Москве в возрасте 67 лет, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам председателя Союза композиторов России Владислава Казенина, смерть Марка Минкова "невосполнимая утрата для нашей отечественной музыкальной культуры".

Марк Минков родился 25 ноября 1944 года в Москве. После окончания консерватории сотрудничал со многими творческими коллективами и исполнителями, среди которых Алла Пугачева. Его песни "Не отрекаются любя", "Эти летние дожди" и многие другие навсегда вошли в сокровищницу отечественной музыки.

Композитор написал музыку более чем к 100 кинофильмам и сериалам, среди которых "Следствие ведут знатоки", "Мы из джаза" и многим другим. Минков также был автором многих опер, балетов, симфоний, плодотворно сотрудничал с музыкальным театром имени Наталии Сац, где по его произведениям были поставлены несколько опер, в том числе, "Волшебная музыка".

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