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29 марта 2017, 17:53

Общество

Умер создатель оп-арта Джулиан Станчак

Джулиан Станчак, Filtered Yellow, 1968. Фото: clevelandart.org

Американский художник польского происхождения Джулиан Станчак скончался на 89 году жизни, сообщает Artnet.

Художник умер в своем доме в Севен Хилс, штат Огайо, США, причина смерти не сообщается.

Станчак считается создателем художественного направления оп-арт, получившего название в честь его выставки Optical Paintings в 1964 году.

Художник родился в Боровнице (Польша) в 1928 году. Во времена Второй мировой войны попал в трудовой лагерь в Сибири, откуда сбежал в 14 лет. Незадолго до этого Станчак заболел энцефалитом. В результате перенесенной болезни его правая рука перестала двигаться. Все свои картины Станчак написал левой рукой.

В 1950-е годы он уехал в Америку, где изучал искусство в Йельском университете.

Работы художника находятся в коллекциях Нью-Йоркского музея современного искусства, Метрополитен-музея и Музея современного искусства Сан-Франциско.

Оп-арт – художественное течение второй половины XX века, основанное на оптических иллюзиях. Считается подвидом абстракционизма. Наиболее известные представители движения – Бриджит Райли, Мауриц Корнелис Эшер и Виктор Вазарели.
утраты

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