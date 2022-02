Скончался Нобелевский лауреат Чарльз Таунс

Фото: cuhk.edu.hk

В США возрасте 99 лет скончался Нобелевский лауреат по физике Чарльз Таунс, сообщает официальный сайт Калифорнийского университета в Беркли. Ученый умер по дороге в больницу, не дожив ровно полгода до столетнего юбилея.

Чарльз Таунс работал в области квантовой электроники и оптики и разработал принципы, на которых основано действие всех сегодняшних лазеров и мазеров - квантовых генераторов, излучающих когерентные микроволны.

В конце 1953 года Таунс, работая со своими студентами в Колумбийском университете сумел продемонстрировать работу своего первого мазера (аббревиатура от Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation).

А в 1964 году совместно с советскими учеными Николаем Басовым и Александром Прохоровым Таунс получил Нобелевскую премию по физике за "фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе".

В 1961-1966 годах Таунс являлся президентом Массачусетского технологического института, с 1967-го работал в Калифорнийском университете в Беркли. Ученый входил в Американское физическое общество, а в 1994 году был избран иностранным членом Российской академии наук.