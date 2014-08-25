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Общество

25 августа 2014, 00:39

Погиб известный в прошлом автогонщик команды "КАМАЗ-Мастер" Ильгизар Мардеев

утраты ДТП Татарстан ралли погибшие авария авто

Ильгизар Мардеев. Фото: tatar-inform.ru

Бывший автогонщик "КАМАЗ-Мастер" Ильгизар Мардеев погиб, врезавшись в дерево на квадроцикле "Арктик Кат".

"Сообщение об аварии прошло по телефону службы спасения 112 в воскресенье 24 августа примерно в 16:30 по московскому времени. Авария произошла рядом с базой отдыха "Пихта" в Боровецком лесу в 10 км от города Набережные Челны", - сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах Татарстана.

Уточняется, что Ильгизар Мардеев ехал по лесной грунтовой дороге шириной около трех метров, не справился с управлением во время поворота.

Официальной информации о происшествии от пресс-центра команды пока не поступало.

Отметим, что Мардеев много раз участвовал в ралли-марафоне "Дакар". Наивысшим его достижением является второе место на "Дакаре-2007". После завершения карьеры в команде "КАМАЗ- Мастер" в 2013 году Мардеев работал начальником производства "КАМАЗ-Автоспорт" и отвечал за организацию сборки и испытаний гоночных грузовиков.

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