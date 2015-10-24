В Москве умерла писательница Маргарита Хемлин

Маргарита Хемлин. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Известная российская писательница Маргарита Хемлин скончалась в Москве на 56-ом году жизни, передает "Интерфакс".

Писательница умерла в ночь на субботу, сообщили ее родственники.

Маргарита Хемлин родилась в 1960 году в Чернигове, закончила Литературный институт в Москве. Дебютировала в прозе в 2005 году в журнале "Знамя" циклом рассказов "Прощание еврейки". В 2008 году ее первый сборник рассказов "Живая очередь" вошел в шорт-лист премии "Большая книга". Неоднократно становилась финалистом крупных премий - "Русский Букер" (роман "Клоцвог", 2010 и романы "Дознаватель", 2012), "Большая книга" (роман "Крайний", 2011).

С 2012 года член жюри премии имени О.Генри "Дары волхвов" (Нью-Йорк).