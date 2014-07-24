Скончался спортивный директор РФПЛ Игорь Мещанчук

Игорь Мещанчук. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на 53-м году жизни скончался спортивный директор Российской футбольной Премьер-лиги Игорь Мещанчук. Причиной смерти функционера стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба РФПЛ.

Информация о дате и месте похорон пока отсутствует.

РФПЛ выразила соболезнования родным и близким умершего. "В этот тяжелый час мы с вами", - говорится в сообщении.

Игорь Мещанчук занимал пост спортивного директора Российской футбольной премьер-лиги на протяжении пяти лет. До этого он возглавлял пресс-службу подмосковного "Сатурна".